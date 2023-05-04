مكافحة الإجرام تطيح بعصابة سرقت 350 مليون دينار من داخل دار في بغداد

2023/05/04 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد ، اليوم الخميس، القاء القبض على 4 متهمين لقيامهم بسرقة مبلغ مالي من داخل دار شرق بغداد .

وأفادت المديرية في بيان تلقته ( بغداد اليوم) أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الشعب لمكافحة الإجرام تمكنت من القاء القبض على 4 متهمين لقيامهم بسرقة مبلغ مالي قدره (350) مليون دينار عراقي من داخل دار ضمن منطقة الشعب شرق بغداد".

وأضاف البيان، ان" عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز مكتب الشعب لمكافحة الإجرام عن تعرض أحدى الدور السكنية ضمن قاطع المسؤولية للسطو المسلح وسرقة المبلغ المذكور".

وفي تفاصيل الحادثة ، "قام المتهمون بتقييد العائلة بالكامل بواسطة سلك وحبسهم في أحدى غرف الدار، ولاهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات وجهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى المتهمين والقبض عليهم وضبط جزء من المبلغ المسروق، ولدى إجراء التحقيق معهم اعترفوا صراحة عن قيامهم بسرقة المبلغ من داخل الدار".

واشار البيان الى انه "تم تدوين أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل ".

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