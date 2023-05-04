تقييم مشترك يكشف الأرقام.. إعادة إعمار أوكرانيا كم سيكلف؟

2023/05/04 | 11:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت تقديرات تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا إلى 411 مليار دولار أمريكي.حسب تقييم مشترك جديد صدر من قبل حكومة أوكرانيا ومجموعة البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة.

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