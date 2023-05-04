الأمم المتحدة تعترف بالاخفاق في وقف الحرب بالسودان

2023/05/04 | 11:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP دخان يتصاعد جراء المعارك المستمرة في الخرطوم في الثالث من ايار/مايو 2023 الخرطوم (أ ف ب) – أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء أسفه لـ”إخفاق” المنظمة في وقف الحرب في السودان حيث تقوّض المعارك المستمرة جهود ترسيخ الهدنة.وقال غوتيريش لصحافيين في نيروبي إن الأمم المتحدة “فوجئت” بتفجر العنف في السودان […]

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