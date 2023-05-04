"اجتماعان استثنائيان".. وزراء الخارجية العرب يبحثون الأحد أزمة السودان وعودة سوريا

2023/05/04 | 11:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعقد جامعة الدول العربية في القاهرة، الأحد، اجتماعين غير عاديين على مستوى وزراء الخارجية لبحث الحرب في السودان ومسألة عودة سوريا إلى الجامعة، بحسب ما قال دبلوماسي رفيع المستوى، لوكالة "فرانس برس".

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