تأدية اليمين القانونية لعضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات

2023/05/04 | 11:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أدى عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات حسين عبد السادة بهير، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان.وذكر القضاء في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أنه “عملاً بإحكام المادة (7/ رابعاً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019، ادى عضو مجلس المفوضين في […]

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