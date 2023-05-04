بينهم 10 من اصحاب الدرجات الخاصة.. إحالة 61 موظفا الى هيئة النزاهة

2023/05/04 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف مصدر حكومي رفيع، اليوم الخميس، عن إحالة 61 موظفا بينهم 10 من الدرجات الخاصة الى هيئة النزاهة على خلفية تسريبهم كتباً رسمية صادرة من مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "ظاهرة تسريب الكتب الرسمية خصوصا تلك التي لم تستكمل إجراءاتها القانونية والإدارية تسببت بانعكاسات سلبية كثيرة على أداء المؤسسات الحكومية، فضلا عن الإضرار بالصورة العامة للدولة".

وأوضح أن "هذه الظاهرة أصبحت اداة للصراع بين جهات مختلفة بحيث يتم تسريب الكتب بهدف التسقيط وهو أمر فسح المجال أيضا أمام تداول الكثير من الكتب المزورة والمفبركة لغرض التسقيط ذاته".

واكد المصدر أن "الجهات المعنية داخل مكتب رئيس الوزراء رصدت هذه الظاهرة وشخّصت عمليات التسريب من قبل بعض المؤسسات والموظفين، وجرى وتشخيص المقصرين، واتخاذ الاجراءات الإدارية والانضباطية بحقهم".

وأشار الى "إحالة بعض هذه القضايا إلى هيئة النزاهة، حيث بلغ عدد الموظفين الذين اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية (61) موظفاً، بينهم (10) من أصحاب الدرجات الخاصة".

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