يار الله يصل قاطع عمليات ديالى للاطلاع على الوضع الأمني

2023/05/04 | 11:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنوصل رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، اليوم الخميس، برفقة قائد القوات البرية الى قاطع عمليات ديالى.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، وصل إلى قاطع عمليات ديالى".وأضاف البيان، أن "الزيارة جاءت للاطلاع على الوضع الأمني هناك".

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