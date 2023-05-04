واحات خضراء بطول 27 كيلو متراً :مشاريع عتبات كربلاء الوطنية تخدم المواطن وتحرج مافيا الفساد(مصور)

2023/05/04 | 12:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل مشروعُ الحزام الأخضر الجنوبيّ

التابع للعتبة العبّاسية، أعمال إنشاء

الواحات الخضراء على امتداد مساحته

البالغة 27 كيلو متراً، لافتتاحها أمام

المواطنين.

وقال مسؤول الحزام الأخضر الأستاذ

الحقوقي نا

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