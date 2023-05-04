2023/05/04 | 12:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية فرع

كربلاء المقدسة، اليوم الاربعاء، عن

تجهيز المزارعين بالحصص الشهرية من

منتوج زيت الغاز موقعيأ بحصة الوقود

داخل الحقول عبر نصب وتشغيل المحطات

المتنقلة ومن خلال لجان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتجات النفطية فرع كربلاء تجهز المزارعين بالوقود موقعيا بواسطة المحطات المتنقلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتجات النفطية فرع كربلاء تجهز المزارعين بالوقود موقعيا بواسطة المحطات المتنقلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).