مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته لمدة نصف ساعة

2023/05/04 | 12:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الخميس، تأجيل انعقاد جلسته نصف ساعة.

وذكر بيان مقتضب أن “نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، قرر تأجيل انعقاد الجلسة البرلمان لمدة نصف ساعة”.

وأضاف أن “ذلك جاء لعدم اكتمال النصاب القانوني”

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