إجراءات قانونية بحق 61 موظفاً سربوا الكتب الرسمية من مكتب السوداني

2023/05/04 | 12:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر حكومي رفيع، اليوم الخميس، عن اتخاذ إجراءات رادعة بحق موظفين تسببوا بتسريب الكتب الرسمية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الى وسائل الإعلام.

وقال المصدر، بحسب الوكالة الرسمية، إن “ظاهرة تسريب الكتب الرسمية خصوصا تلك التي لم تستكمل إجراءاتها القانونية والإدارية تسببت بانعكاسات سلبية كثيرة على أداء المؤسسات الحكومية فضلا عن الإضرار بالصورة العامة للدولة”.

وأضاف ان “هذه الظاهرة أصبحت اداة للصراع بين جهات مختلفة بحيث يتم تسريب الكتب بهدف التسقيط”، لافتا الى ان “هذا الأمر فسح المجال أيضا أمام تداول الكثير من الكتب المزورة والمفبركة لغرض التسقيط ذاته”.

واكد المصدر أن “الجهات المعنية داخل مكتب رئيس الوزراء رصدت هذه الظاهرة وشخّصت عمليات التسريب من قبل بعض المؤسسات والموظفين، وجرى وتشخيص المقصرين، واتخاذ الاجراءات الإدارية والانضباطية بحقهم”، لافتا الى “إحالة بعض هذه القضايا لهيئة النزاهة، حيث بلغ عدد الموظفين الذين اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية (61) موظفاً، بينهم (10) من أصحاب الدرجات الخاصة”.

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