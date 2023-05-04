السودان.. اشتباكات هي الاعنف منذ بدأ الصراع

2023/05/04 | 12:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وانفجارات في محيط القصر الجمهوري والقيادة العامة.

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