تجربة سريرية: دواء لمرض الزهايمر يبطئ التدهور المعرفي بنسبة 35٪

2023/05/04 | 12:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشركة المصنّعة للأدوية "إيلي ليلي" إنّ دواءً تجريبيًا لمرض الزهايمر يُدعى "دونانيماب"، أبطأ من تدهور قدرة المرضى على التفكير بوضوح وأداء المهام اليومية بنسبة تصل إلى 35٪ بالمقارنة مع مرضى حصلوا على دواء وهمي، في تجربة سريرية كبيرة.

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