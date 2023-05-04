العمل: قانون الضمان الاجتماعي سيضمن للعاملين بالقطاع الخاص امتيازات تساوي أو تزيد عن حقوق الموظفين

2023/05/04 | 12:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير العمل احمد الاسدي، الخميس، عن انطلاق المرحلة الثانية من حملة البحث الكبرى للمناطق الأشد فقر.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اطلق المرحلة الثانية من حملة البحث الاجتماعي الكبرى للمناطق الاشد فقرا والبحث عن المحرومين الذين يجب ان تصل اليهم يد الدولة لرفع الحيف، والمظلومية عنهم".

واضافت ان "ذلك جاء خلال زيارته منطقة المعامل شرقي بغداد برفقة الباحثين الاجتماعيين"، مشيرا الى انه "تم اجراء بحث للاسر المتقدمة للشمول، فيما نظر وزير العمل في طلبات عدد من المواطنين من ذوي الاعاقة والحماية الاجتماعية، ووجه بانجازها من قبل الدوائر المعنية حسب السياقات المعمول بها".

وأكد الاسدي خلال مؤتمر صحفي عقده في المنطقة ان "حملة البحث الاجتماعي الكبرى انطلقت بحثا عن الفاسدين والمتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية"، لافتا الى ان "الاموال المستردة من المتجاوزين ستذهب لمن للمستحقين من الفقراء".

واوضح انه "تم اخراج 163 ألف متجاوز على الاعانة الاجتماعية منذ انطلاق الحملة"، مشيرا الى ان "الحملة ستستمر في البحث عن الفاسدين، والمتجاوزين من اجل ان تكون مبالغ الحماية الاجتماعية للفقراء".

وذكر ان "مجلس النواب سيصوت قريبا على قانون القروض الميسرة، والمدرة للدخل"، موضحاً ان "القروض ستنطلق في سقوف جديدة بدءا من 20 مليون دينار كحد ادنى لغاية 100 مليون دينار كحد اعلى".

وبين انه "في حال تم التصويت على قانون الاقراض، ستبدأ وزارة العمل في خطتها بتحويل القروض الى مشاريع حقيقية"، لافتا الى ان "الخطة التى تم وضعها لهذا العام ان تكون القروض الممنوحة لما لا يقل عن 20 ألف مشروع تفتح للشباب الباحثين عن العمل".

وتابع "سنطلق في كل عام تخصيص 400 مليار دينار للقروض لإنشاء مشاريع حقيقية، حيث لدينا ثلاثة مشاريع اخرى في مجلس النواب وهي في طور الاقرار اهمها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال"، مبينا ان "قانون الضمان الاجتماعي سيضمن للعاملين في القطاع الخاص حقوقا وامتيازات تساوي، او تزيد عن حقوق الموظفين في القطاع العام، وامتيازاتهم".

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