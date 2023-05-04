2023/05/04 | 12:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلاسخارت تعلنها..ورئاسات العراق توحد موقفها لمن واجهوا الرصاص بالقلم | تقرير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بلاسخارت تعلنها..



ورئاسات العراق توحد موقفها لمن واجهوا الرصاص بالقلم | تقرير قناة التغيير الفضائية.

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