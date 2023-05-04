"رش النفط عليها وأحرقها".. تفاصيل مقتل امرأة على يد زوجها ببابل

2023/05/04 | 12:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – محلياتكشفت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، تفاصيل مقتل امرأة على يده زوجها إثر خلاف عائلي داخل داره الواقعة جنوبي المحافظة.

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