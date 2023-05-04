بـ150 الف دولار.. اعتقال والدين اثناء محاولتهما بيع طفليهما في الانبار

2023/05/04 | 12:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على اب وزوجته اثناء محاولتهما بيع طفليهما بمبلغ (150) الف دولار امريكي في محافظة الانبار.

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