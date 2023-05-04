هالاند: أنسى أرقامي التاريخية في الصباح

2023/05/04 | 13:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعرب النرويجي الدولي إيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي عن سعادته البالغة بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 35 هدفا، ليصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يحقق هذا العدد من الأهداف خلال موسم […]

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