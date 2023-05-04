تركيا ترفض استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان وتضع شروطا

2023/05/04 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال تركيا ترفض استئناف تصدير نفط

الاقليم مجددا عبر ميناء جيهان اثر قرار

قضائي دولي، الامر الذي تسبب بخسائر

مالية كبيرة للبلد.

قرابة المليار دولار، قيمة الخسائر

المالية بعد ايقاف تركيا شحن نفط

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