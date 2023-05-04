صحة كربلاء تُقدم خدماتها لأكثر من ( 800 ) ألف مُراجع خلال الربع الأول من العام الحالي

2023/05/04 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة صحة كربلاء المقدسة ، اليوم

الخميس ، عن تقديم خدمات صحية لأكثر من

( 800 ) ألف مُراجع لمُستشفياتها ومراكزها

الصحية خلال الربع الأول من العام

الحالي .

وقال مدير الدائرة , الدكتور صباح

الموس

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