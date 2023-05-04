اجراءات رادعة بحق 61 موظفاً سربوا كتباً رسمية من مكتب السوداني

2023/05/04 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر حكومي رفيع، اليوم الخميس، عن

اتخاذ إجراءات رادعة بحق موظفين تسببوا

بتسريب الكتب الرسمية الصادرة عن مكتب

رئيس الوزراء الى وسائل الإعلام.





وقال المصدر لوكالة الانباء العراقية

إن "ظاهرة تسريب

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