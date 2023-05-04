إصابة 4 عمال بهجوم مسلح على قاعة مناسبات جنوبي بغداد

2023/05/04 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإصابة 4 عمال بهجوم مسلح على قاعة مناسبات في منطقة الدورة جنوبي بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "عددا من الاشخاص يستقلون سيارة نوع (كوستر) قاموا بالهجوم على أحد قاعات تستخدم للمناسبات في منطقة الدورة كانوا يحملون القامات والاسلحة النارية".

وأضاف أن " المسلحين قاموا بضرب العمال وإطلاق النار وتكسير الكاميرات في القاعة"، مبينا أنه "هناك خلاف بين صاحب القاعة والمسلحين".

وأشار الى أن "القوات الأمنية اعتقلت 9 اشخاص على خلفية الحادث بعد أن قامت بتطويق المنطقة".

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