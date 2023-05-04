2023/05/04 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الخميس، عن تغييرات ستكون على ثلاثة مستويات في مؤسسات الدولة بضمنها الكابينة الوزارية نهاية آيار الحالي.

وقال الفتلاوي لـ(بغداد اليوم): "لم تعلن الاسماء التي سيجري تغيرها من قبل حكومة السوداني حتى اللحظة، ولكن كل تغيير يأتي بعد تثبت وجود اخفاق في اداء المهام سواء على مستوى الوزارات او مؤسساتها في المحافظات".

وأوضح ان "الحكومة هي المعنية بإعلان الاسماء ولا يحق لاي جهة اخرى اعلان اي قائمة للتغييرات".

واشار الفتلاوي الى أن"التغييرات ستشمل الدرجات الخاصة والكابينة الوزارية والمحافظين وستعلن بشكل رسمي نهاية ايار الجاري اي عند انتهاء مهلة الـ 6 أشهر التي وعد بها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

واكد أن "اجراء تغييرات سيتم وفق مبدأ التقييم الشامل لكل مفاصل الدولة ووفق إطار شفاف".

وفي وقت سابق كشف مصدر مطلع في الإطار التنسيقي عن عزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجراء تعديل وزاري على كابينته الوزارية، بعيداً عن أي تدخلات سياسية.

وقرر مجلس الوزراء، نقل المديرين العامّين المعيّنين أصالةً ممّن لم يحصلوا على تقييم إيجابي إلى درجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديراً عاماً، فيما وجه السوداني بأن يكون البدلاء للمدرين العامين الذين أخفقوا في التقييم، من الملاكات العاملة داخل الوزارة.

فيما أفاد مصدر حكومي بأن "عدد المدراء العامين الذين تمت إقالتهم يبلغ 57 بين أصالة ووكالة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بالفتح يكشف تغييرات على 3 مستويات بمؤسسات الدولة نهاية آيار الجاري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي بالفتح يكشف تغييرات على 3 مستويات بمؤسسات الدولة نهاية آيار الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).