الكرملين يتهم أمريكا بالوقوف خلف هجوم الـ

2023/05/04 | 13:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف إن روسيا اتهمت الولايات المتحدة بالوقوف وراء ما وصفته بـ"هجوم بطائرة مسيرة" على الكرملين ومحاولة اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

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