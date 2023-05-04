2023/05/04 | 13:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قاد حكام صينيون، مباريات الدوري العراقي للكرة الطائرة المؤهلة للدوري الممتاز في موسم 2023/ 2024.ويشارك هؤلاء الحكام في الدورة التدريبية الدولية المقامة حاليا في بغداد بإشراف الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي للعبة بعد انقطاع دام لأكثر من 35 عاماً.وأفتتحت الدورة الدولية التحكيمية للكرة الطائرة في العاصمة بغداد في الأول من أيار الجاري، […]

ظهرت المقالة لأول مرة منذ 35 عاماً..



حكام صينيون يقودون مباريات بدوري الطائرة العراقي أولاً على ايرث نيوز.

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