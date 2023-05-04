مصرف الرشيد يباشر برفع وجبة جديدة من السلف الالكترونية

2023/05/04 | 13:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشر مصرف الرشيد اليوم الخميس برفع وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الامنية والسلف التكميلية والعقود وسيتم رفع كافة طلبات المتقدمين تباعا.

وحذر المصرف وفق بيان له، الراغبين بالتقديم من “التعامل مع المكاتب الوهمية او من يدعي ارتباطه بالمصرف”.

وأكد المصرف أن “التقديم يكون حصرا من خلال تطبيق مصرف الرشيد”.

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