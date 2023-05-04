مايكروسوفت تتيح محرّكها بينغ المعزز بالذكاء الاصطناعي لعموم المستخدمين

2023/05/04 | 13:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP شعار “مايكروسوفت” في صورة التقطت خلال مؤتمر في مدينة ليل الفرنسية في 28 كانون الثاني/يناير 2020 سان فرانسيسكو (أ ف ب) – بعد ثلاثة أشهر من دمج مجموعة “مايكروسوفت” الذكاء الاصطناعي التوليدي في محرك البحث “بينغ” الخاص بها، أنهت الخميس العمل بقائمة الانتظار لاختبار روبوت المحادثة وجعله متاحاً لعموم المستخدمين رغم المخاوف في […]

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