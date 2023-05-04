انتخابات محلية في إنكلترا تشكل اختباراً لغالبية سوناك

2023/05/04 | 13:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال زيارة الى اميرشام في انكلترا في 3 أيار/مايو 2023.لندن (أ ف ب) – بدأ الناخبون في إنكلترا الخميس بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات محليّة تشكّل اختباراً للمحافظين الذين يتولّون السلطة، قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة السنة المقبلة والتي تبدو صعبة لحزب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.ويجري التنافس […]

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