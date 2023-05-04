أجاي بانغا رئيسا جديدا للبنك الدولي

2023/05/04 | 13:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP الرئيس الجديد للبنك الدولي اجاي بانغا في ابيدجان في 7 آذار/مارس 2023 واشنطن (أ ف ب) – انتخب مرشح الولايات المتحدة لرئاسة البنك الدولي أجاي بانغا الأربعاء على رأس المؤسسة المالية من قبل مجلس الإدارة، كما أكدت في بيان.وذكرت مصادر قريبة من المؤسسة أن المرشح المعلن الوحيد الاميركي-الهندي (63 عاما) أكد في […]

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