2023/05/04 | 13:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يستعد طلاب المراحل المنتهية لبدء ماراثون الامتحانات بعد أيام قليلة، لذا هذه الفترة تحتاج إلى مزيد من التركيز وتقليل القلق والتوتر وقد يكون النظام الغذائي له دورًا أساسيًا في زيادة تركيز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مع اقتراب الامتحانات النهائية..



مأكولات ضرورية للطلاب لزيادة التركيز المركز الخبري الوطني.

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