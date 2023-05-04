2023/05/04 | 13:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة النفط ، اليوم الخميس، الاتفاق على تجديد عقد تصدير 10 الآف برميل نفط يوميا الى الأردن.وذكر بيان لوزارة النفط تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان ” نائب رئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يجدد عقد تزويد الأردن بـ 10 آلاف برميل نفط يومياً المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يجدد عقد تزويد الأردن بـ 10 آلاف برميل نفط يومياً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يجدد عقد تزويد الأردن بـ 10 آلاف برميل نفط يومياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).