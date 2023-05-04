لبحث عدد من القضايا.. لقاء مرتقب اليوم بين بارزاني والسوداني

2023/05/04 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يزور رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، بغداد اليوم الخميس، حيث سيجتمع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وبحسب وسائل إعلام كردية مطلعة، من المقرر أن يصل نيجيرفان بارزاني إلى بغداد الساعة 14:00 ظهر اليوم، ويجتمع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لبحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين أربيل وبغداد.

كما سيشارك نيجيرفان بارزاني مساء اليوم في منتدى "العراق من أجل الاستقرار والازدهار" في جلسة بعنوان " إقليم كردستان: جهة فاعلة على الساحة الوطنية والدولية".

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