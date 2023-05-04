منظمة اوربية تحذر من انتشار

2023/05/04 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت منظمة ايرو ميد مونيتر الدولية المعنية بالشؤون الطبية، اليوم الخميس، أن ما يقارب المليون ومئتين الف عراقي ما يزالون حتى اليوم يعيشون في مخيمات النزوح ويعانون من حرمان في الخدمات الأساسية وخصوصا الطبية، منتقدة عمل الحكومات العراقية المتعاقبة جراء الاهمال في التعامل مع ملف النازحين .

وقالت المنظمة بحسب بيان ترجمته (بغداد اليوم)، إن "الاهمال المستمر لمخيمات النزوح، سيؤدي الى انتشار واسع للأمراض والاوبئة الخطيرة، ما لم يتم تغيير موقف الحكومة العراقية الحالي من هذه المخيمات، والعمل بشكل متسارع نحو توفير الرعاية الصحية الكاملة للمقيمين داخلها ".

يشار الى ان المنظمات الدولية تحذر بشكل مستمر من تبعات بقاء مخيمات النازحين مفتوحة دون وجود مساعي فعلية لإعادة دمجهم في المجتمع، حيث اكدت الأمم المتحدة من خلال تقارير تناولتها (بغداد اليوم) سابقا على أهمية ان يتم معالجة ملف المخيمات، ورحبت بجهود الحكومة بأغلاق بعضها مؤخرا.

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