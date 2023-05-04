تركيا: الاعلان عن كشف نفطي جديد جنوب شرق البلاد

2023/05/04 | 14:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت المؤسسة الأربعاء أنها حفرت على عمق 2771 مترا حتى الآن وعثرت على مخزون من النفط.

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