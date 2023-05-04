العراق والأردن يتفقان على تجديد عقد تصدير 10 الآف برميل باليوم

2023/05/04 | 14:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، الخميس، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح علي حامد الخرابشة والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان لوزارة النفط، "بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع النفط والطاقة".

وأضاف البيان، "تم الاتفاق على تجديد عقد تصدير كمية (10 ) الآف برميل باليوم أعتباراً من شهر حزيران الجاري 2023 ولمدة عام".

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