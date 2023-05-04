الرشيد: المباشرة برفع وجبة جديدة من السلف

2023/05/04 | 14:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

باشر مصرف الرشيد، الخميس، برفع وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الامنية والسلف التكميلية والعقود.

وأوضح المصرف في بيان، أنه "سيتم رفع كافة طلبات المتقدمين تباعا".

وحذر المصرف الراغبين بالتقديم من "التعامل مع المكاتب الوهمية او من يدعي ارتباطه بالمصرف، مؤكداً أن "التقديم يكون حصرا من خلال تطبيق مصرف الرشيد".

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