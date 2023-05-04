وزير الداخلية: متعاطو الرشى يطردون ولا يعودون للوزارة

2023/05/04 | 14:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية العراقية، يوم

الخميس، عزمه مكافحة الفساد في وزارته،

مشيرا إلى إصداره أوامر بإحالة

الفاسدين على التقاعد أو الطرد.

وقال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري

خلال كلمة له في منتدى العرا

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