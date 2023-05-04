تفاصيل جديده عن تسعيرة المولدات الاهلية في كربلاء المقدسة

2023/05/04 | 14:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علمت وكالة نون الخبرية من مصادرها ان

مقترحا تم تقديمه الى مكتب محافظ كربلاء

تكون فيه تسعيرة المولدات الاهلية في

نهاية الشهر بدلا من بداية الشهر

وبحسب المصدر فان هذا المقترح يتماشى مع

مزاج الشارع المح

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