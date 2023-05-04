موازنة المحافظات بعيداً عن المزاجات !

2023/05/04 | 14:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / مسلم الركابي

تشهد اروقة مجلس النواب اليوم حركة

دؤوبة من اعضاء مجلس النواب لاقرار

الموازنة التي طال انتظارها كثيراً،

حيث تسعى اللجنة المالية في مجلس النواب

الى استضافة الوزراء لمعرفة تفاصيل

وز

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