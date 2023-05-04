2023/05/04 | 14:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cab3eDgm8l4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العمال المصريين بمسطر العمالة وما عدهم فيزة عمل) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العمال المصريين بمسطر العمالة وما عدهم فيزة عمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).