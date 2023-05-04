2023/05/04 | 14:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: ينتظر موظفو العراق إقرار تعديل سلم الرواتب الذي ينهي الفوارق...

ظهرت المقالة خبير قانوني: تعديل نظام الرواتب هو تحقيق لمبدأ المساواة بين العراقيين أولاً على المسلة.

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