2023/05/04 | 14:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس،...

ظهرت المقالة أسرة عراقية في الانبار حاولت بيع طفليها بمبلغ 150 الف دولار أولاً على المسلة.

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