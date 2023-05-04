بيان: الناجون من سكتة دماغية تُرجّح إصابتهم بتدهور معرفي خلال عام

2023/05/04 | 14:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح بيان علمي جديد لجمعية السكتات الدماغية الأمريكية أن حوالي 60٪ من مجمل الناجين من السكتات الدماغية يصابون بمشاكل في الذاكرة والتفكير خلال عام واحد.ويصاب ثُلثهم بالخرف خلال 5 سنوات.

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