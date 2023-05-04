2023/05/04 | 15:00 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب عن دولة القانون عقيل الفتلاوي يعزي ضحايا الانفال) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: PVd5HSes_d0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب عن دولة القانون عقيل الفتلاوي يعزي ضحايا الانفال) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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