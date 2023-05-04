2023/05/04 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zTqSJmHrpw8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بهاء الاعرجي يكشف لـ نجم الربيعي حقيقة ابتزاز الكتل السياسية لـ السوداني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بهاء الاعرجي يكشف لـ نجم الربيعي حقيقة ابتزاز الكتل السياسية لـ السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).