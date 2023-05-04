البرلمان يُصوت على التعديل الأول لقانون دعم المشاريع الصغيرة

2023/05/04 | 15:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على

مشروع قانون التعديل الأول لقانون دعم

المشاريع الصغيرة المدرة.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب

في بيان صحفي ان "مجلس النواب صوت على

مشروع قانون التعديل الأول لقا

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