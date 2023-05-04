الصدر يتصل بالحائري للاطمئنان على صحته

2023/05/04 | 15:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،

اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً

للاطمئنان على صحة المرجع الديني السيد

كاظم الحائري.

وقال مكتب الصدر بالنجف في بيان، إن "

الصدر أجرى اتصالاً هاتفياً مع السيد

صادق ال

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