الكهرباء تعلن إبرام عقود مع شركات عالمية تخص الطاقة المتجددة

2023/05/04 | 15:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك توسعة لشبكات النقل وإنشاء خطوط ناقلة.

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