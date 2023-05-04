3 نجوم يتوقع تألقهم مع شباب العراق في مونديال الأرجنتين

2023/05/04 | 15:11 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيدان إقبال يمثل حالياً الفريق الأول لمانشستر يونايتد (العربي الجديد/Getty)

يملك منتخب شباب العراق العديد من المواهب المميزة التي من المتوقع لها أن تقدم مستويات مبهرة في بطولة كأس العالم دون 20 عاماً والتي ستنطلق في 20 مايو/ أيار الحالي في الأرجنتين.

ورغم غياب عدد من اللاعبين الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية خلال بطولة آسيا الأخيرة، لكن كتيبة عماد محمد قدمت نفسها بقوة وحققت وصافة المسابقة بعد الخسارة في اللقاء النهائي أمام أوزبكستان المستضيف، وعليه هناك العديد من اللاعبين الذين يتوقع لهم التألق مع "ليوث الرافدين" في بطولة العالم القادمة.

زيدان إقبال

رغم ضبابية مشاركة موهبة فريق مانشستر يوناتيد في العرس العالمي، بسبب رغبة مدربه تين هاغ في الاحتفاظ به في الجولات المتبقية من عمر الدوري الإنكليزي الممتاز، لكن يتوقع لإقبال حال مشاركته أن يكون أحد أبرز نجوم مونديال الأرجنتين، خصوصاً أنه قدم نفسه بقوة مع المنتخب العراقي الأول.

وغادر عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، العاصمة بغداد، الإثنين، متوجهاً إلى إنكلترا، للقاء إدارة فريق يونايتد في سبيل إقناعها بالسماح لزيدان إقبال بالمشاركة مع منتخب شباب العراق خلال المونديال.

علي جاسم

يعتبر لاعب فريق الكهرباء أحد أبرز مواهب الكرة العراقية في الوقت الحالي، وأيضاً أحد أسباب حصد شباب العراق وصافة بطولة آسيا، لما قدمه من مستوى مبهر في تلك المسابقة، وهو الأمر الذي جعله ضمن قائمة المدرب خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق الأول، ووضعه على رادار عدد من الأندية الأوروبية، حيث تلقى هداف منتخب شباب العراق عرضاً من فريق غينت البلجيكي، بحسب ما أكده فريقه الحالي لغرض الاحتراف في صفوفه خلال الموسم المقبل.

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حسين حسن

يُعتبر حارس مرمى شباب العراق أحد مكامن القوة في تشكيلة المدرب عماد محمد، فبعدما قدم نفسه وبات أساسيا في صفوف ناديه الطلبة الذي ينافس حاليا على لقب الدوري العراقي الممتاز رغم صغر سنه، كان أحد نجوم العراق في بطولة آسيا وأحد أسباب الوصول إلى المباراة النهائية، خصوصاً بعد التألق في مواجهة نصف النهائي ضد اليابان، وعليه من المتوقع أن يكون أحد نجوم العراق في مونديال الأرجنتين.

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