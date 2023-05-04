سحب مشاريع مجاري بغداد الخمسة من ديوان المحافظة وإحالتها لوزارة الإعمار

2023/05/04 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن سحب مشاريع مجاري مناطق أطراف بغداد الخمسة من ديوان المحافظة وإحالتها لوزارة الإعمار والإسكان.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مشاريع مجاري ابو غريب والنهروان والراشدية وسبع البور والوحدة تم سحبها من ديوان محافظة بغداد وتحويلها الى وزارة الإعمار والإسكان".

واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "المشاريع الخمسة تم تحويلها لوزارة الإعمار لغرض جعلها مشاريع مجاري متكاملة مكونة من 11 خدمة بدلاً من ثلاث خدمات".

واوضح أن "المشاريع التي اراد ديوان محافظة بغداد إحالتها مكونة من محطة معالجة وشبكة امطار ومجاري لكن وزارة الإعمار استعانت بشركة خطيب وعلمي للتصاميم".

وأكد أن "الشركة الاستشارية ستقوم بإعداد تصاميم كاملة لغرض انشاء شبكات مجاري وشبكات امطار وشبكات مياه جوفية وتبليط وارصفة واعمدة إنارة واعمال تخطيط مروري ومساحات خضراء وإشارات مرورية وشبكة كهرباء تحت الأرض، فضلا عن شبكة اتصالات".

واشار الى أن "شركة خطيب وعلمي هي المشرفة والمصممة لغالبية مشاريع محافظة البصرة هي ذات الشركة التي تعاقدت معها وزارة الإعمار والإسكان".

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